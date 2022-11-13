Yollar yapılıyor

Belediye ekipleri, doğalgaz çalışmaları esnasında bozulmuş olan kilitli parke yolları, sökülerek tekrar kullanıma açılması için Piri Reis Caddesinde çalışmalara başladı.

Doğalgaz çalışmaları esnasında bozulmuş olan tüm cadde ve sokakların en kısa sürede kullanılabilir duruma getirileceğini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “İlçemize büyük emeklerle kazandırmış olduğumuz doğalgaz projemiz kapsamında, doğalgaz çalışmaları esnasında bozulmuş olan kilitli parke yollarımız, sökülerek tekrar kullanıma açılması için Piri Reis Caddesinde çalışmalara başlamış bulunmaktayız, doğalgaz çalışmaları esnasında bozulmuş olan diğer tüm cadde ve sokaklarımız en kısa sürede kullanılabilir duruma getirilecektir.” dedi. »Haber Merkezi

