Yollar yapılıyor

İlçede ilk kez yapılan yollara belediye tarafından yenileri eklenmeye devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Müjdat Karaca, "İlk kez yapılan yollarımıza yenilerini ekledik ve eklemeye devam edeceğiz. İlçemiz Yeni Mahalle; Üç Evler Sokak, Villalı Sokak ve Beşevler Sokaktaki yeni yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Hemşerilerimizin mutluluğu ve duası bize yeter, gerisi teferruat. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi