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Yollar yapılıyor

Sarıkaya ilçesinde, doğalgaz çalışmaları esnasında bozulan yollar belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

26 Temmuz 2022 Salı 02:11
Yollar yapılıyor

Yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, vatandaşların huzuru ve rahatı için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.  Doğalgaz çalışmaları esnasında ilçede bozulan yollar belediye ekipleri tarafından onarıldığını belirten Başkan Açıkel, “Doğalgaz çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan mahalle ve sokaklarımızın yollarını sıcak asfalt, parke ve betonla yeniden düzenleyerek hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Kazım Karabekir mahallemizde doğalgaz hattı geçişinden sonra 9 bin 600 metrekare üç kat emilsiyonlu sathi kaplama asfalt çalışması yaptık. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimizde aralıksız devam edecektir” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Yollar Yapılıyor
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