Yollar sıcak asfaltla buluşuyor

İlçe giriş güzergahı yolları sıcak asfalt ile buluşuyor. Belediye tarafından başlatılan çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Ahmet Öçal, biran önce halkın hizmetine sunacaklarını belirti yapılan çalışmalarında destek sunan herkese teşekkür ederin Başkan Öçal, “İlçemiz giriş güzergahı sıcak asfalt yol söküm çalışmalarına başlanmıştır. Yapımında bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a, AK Parti Milletvekilimiz Yusuf Başer’e ve İlçe Başkanımız Necmettin Kaya’ya şahsım ve ilçem adına teşekkürlerimi sunarım. Yapılan çalışmalarımız ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi