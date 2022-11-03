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Yollar sıcak asfalt ile buluştu

Şefaatli Belediyesi, ilçede yol çalışmalarına devam ediyor. 

03 Kasım 2022 Perşembe 02:11
Yollar sıcak asfalt ile buluştu

Yol çalışmaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Merkezimize yapmış olduğumuz sıcak asfalt serimi sonrasında çizgi çalışmamızı da yaparak ilçemiz halkının hizmetine sunduk. Uzun yıllar sonra Şefaatli Belediyesi olarak ilçemizi sıcak asfalt ile buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi. 
Karaca açıklamasının devamında, “Bu vesileyle bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekili Sayın Sadir Durmaz Başkanıma ve yol yapım sürecinde ekipman destekleri ile bizleri yalnız bırakmayan Sorgun Belediye Başkanı Sayın M. Erkut Ekinci beyefendiye ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Elbette her güzellikten önce belirli zorluklar olabilmektedir. Bu yapım sürecinde elimizde olmadan rahatsızlık verdiğimiz vatandaşlarımız ve esnafımızın haklarını helal etmelerini rica ederiz. İlçemize hayırlı olsun.” diye konuştu. »Haber Merkezi 

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Yollar Sıcak Asfalt Ile Buluştu
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