Yollar incelendi

İncelemelerde Kaymakam Güzel’e, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Ünsal, Mustafa Gezer ve Özel İdare Müdürü Cafer Pusmaz eşlik etti. İncelemeler kapsamında Bazlambaç, Demircialan ve Tipideresi köylerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Güzel, yapılacak çalışmalarla ilgili tespitler yaptı. »Haber Merkezi

