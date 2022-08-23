Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21
az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.062,49
ALTIN
1.009,38
DOLAR
18,09
STERLİN
21,32
EURO
18,01

Yollar incelendi

Çekerek ilçesinde Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, köylerde yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi. 

23 Ağustos 2022 Salı 02:11
Yollar incelendi

İncelemelerde Kaymakam Güzel’e, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Ünsal, Mustafa Gezer ve Özel İdare Müdürü Cafer Pusmaz eşlik etti. İncelemeler kapsamında Bazlambaç, Demircialan ve Tipideresi köylerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Güzel, yapılacak çalışmalarla ilgili tespitler yaptı. »Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Yollar Incelendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ilk ekim ilk hasat
ilk ekim ilk hasat
Göreve başladı
Göreve başladı
Rapor hazırlandı
Rapor hazırlandı
Rekor sayıda katılım
Rekor sayıda katılım
Hayırlı olsun
Hayırlı olsun
Aksoy uyardı!
Aksoy uyardı!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim