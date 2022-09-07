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Yolda ara yok

Şefaatli ilçesinde, belediye ekipleri yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

07 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Yolda ara yok

Birçok mahallede yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yeni Mahalle Villalı Sokak ve Beşevler Sokaklarda yol çalışmaları başladı. Her mahallenin yollarının yapılacağını belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “İnşallah yol yapılmayan mahallemiz ve sokaklarımız kalmayacak. İlçemizin birçok mahallesinde yol çalışmalarımızı tamamladık Planlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda ilçemiz Yeni Mahalle, Villalı Sokak ve Beşevler Sokaklarda yol yapım çalışmalarına başladık. İlçemize ve halkımızı hayırlı olsun” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Yolda Ara Yok
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