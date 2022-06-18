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Yolculuğunu sürdürüyor

Aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 9 ilde 2 bin çocuğa eğitim veren Mobil Eğitim Simülatörü Anadolu yolculuğunu sürdürüyor.

18 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
Yolculuğunu sürdürüyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla geliştirdiği "Mobil Eğitim Simülatörü" Anadolu'daki yolculuğunu sürdürüyor. TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 7-11 yaş arası ilkokul çocuklarının hem otomobil sporları hem de temel trafik güvenliği konularında bilgilendirilmesini hedefleyen proje kapsamında, bugüne kadar Yozgat ile birlikte Samsun, Amasya, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale ve Tokat'ta 2 bin çocuğa ulaşıldığı bildirildi. Çocuklar, projenin teknoloji sponsoru Apex Racing tarafından özel olarak tasarlanan simulatörlerle TOSFED Körfez Pisti'nde karting deneyimi yaşıyor. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasından destek programı içerisine alınan 10 projeden biri olan "Mobil Eğitim Simülatörü"nün, kasım ayına kadar 40 farklı şehirde 10 bini aşkın çocuğa ulaşması hedefleniyor. Proje sonunda belirlenecek yetenekli sporcu adaylarına, üst seviye simülatörler ile yarış eğitimi verilecek. Bunların dijital turnuvalarda yarıştırılması ve belirlenecek en başarılı isimlerden de karting branşı için bir takım oluşturulması planlanıyor. »AA

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Yolculuğunu Sürdürüyor
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