YOL ÇiLESi!

Yeni Cami Mahallesi’nde bulunan Yazıtaş Apartmanının girişine yaklaşık bir ay önce belediye ekiplerince dökülen hafriyat yığını apartman sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiledi. Mahalle ve bina sakinleri gazetemize ulaşarak, çare bulamadıkları bu durumdan şikâyetçi olduklarını dile getirdi.

Belediye tarafından yaklaşık bir ay önce apartmanın önünden geçen yola hafriyat döküldüğünü ifade eden Yazıtaş Apartmanı Yöneticisi Hüseyin Demirel, binalarının önünden geçen yolun kotunun 2 metre yükseltileceğinin kendilerine söylendiğini, ancak hiçbir çalışmanın yapılmadığını söyledi.

Apartman sakinleri olarak defalarca belediye ile iletişime geçtiklerinin altını çizen Demirel, bir netice alamadıklarını ve 14 dairede oturanların mağdur edildiğini belirtti.

Demirel gazetemiz muhabirlerine verdiği açıklamada, “Yozgat Belediyesi bir buçuk ay önce bizim araçlarımızı park ettiğimiz ana otopark kapımızın kapısını kapattı. Burası yapılacak dendi ama herhangi bir eylem gerçekleştirilmedi. Burası ve yan cadde aynı şekilde. Biz komşular olarak mağduruz. Başka giriş kapımız yok ve farklı bir binanın girişini kullanıyoruz.” dedi.

MAĞDURİYETDEVAM EDİYOR!

Belediye yetkilileri ile görüştüklerini belirten Demirel, “Daha sonrasında ilgili birimler ile de görüştük. Bize 1- 2 hafta içinde yapılacak dendi. Şu an bir buçuk ay oldu ve hala çözüm alamadık. Önümüz kış, kar ve yağışlarda bu toprak yığılacak. Daha çok mağdur olacağız.” diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalıştıklarından da bahseden Demirel, “Sosyal medya üzerinden sürekli olarak şikâyette bulunuyoruz. Binada 14 daire var. Apartman sakinlerinin çocukları ve hastaları var. Bir ambulans veya itfaiye gelse zorlanacak. Çünkü tek giriş burası. Şu an o giriş de kapalı.” şeklinde konuştu.

‘İŞİMİZİ ETKİLİYOR!’

Dökülen toprak yığınından ara yolların kapandığını belirten mahalle esnafı ise “Depomuz aşağı tarafta, ara yollar kapandığı için ulaşımda zorluk yaşıyoruz. Uzun yolu kullanmak zorunda kaldığımız için harcadığımız zaman ve maliyet artıyor. Ayrıca müşterilerimiz aşağı şubemizde bulamadıkları ürünleri buradaki şubemizden temin ediyorlardı. Ancak ara yollar kapandığı için müşterilerimiz ulaşım konusunda mağduriyet yaşıyor. Buda işimizi etkiliyor. O yüzden yetkililerden bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.” dedi.

»Sema Nur Koçaker