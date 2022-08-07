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Yoksulluk sınır yükseldi

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2022 Temmuz ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

07 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Yoksulluk sınır yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak Temmuz 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 16 bin 487 lira 43 kuruş olarak hesaplandı. Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı ise 7 bin 511 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Sonuçların dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 406 lira 83 kuruş, yüzde 2,53 oranında arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 118 lira 98 kuruş, yüzde 2,01 oranında yükseldi ve 6 bin 38 lira70 kuruş olarak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise Temmuz ayında 5 bin 772 lira 96 kuruş olarak tahmin edildi. Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Temmuz 2022 verilerine göre günlük 139 lira 71 kuruş olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 4 bin 191 lira 39 kuruş oldu. Temmuz 2022 itibari ile ortalama 9 bin 671 lira 19 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 43,34’ünü oluşturdu.  Kira gideri ise Temmuz 2022 ortalama maaşının yüzde 16,35’ine denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 59,69’unu yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 40,31’i kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Temmuz 2022 maaşından geriye yalnızca 3 bin 898 lira 46 kuruş kaldı.
‘ARTIK BİR ZARURETTİR’
Temmuz ayı asgari geçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Temsilcisi Mahmut Sunay Kabayel, “Kamu çalışanlarına enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi, bunun üzerine de refah payı verilmesi kamu çalışanlarının alım gücünün korunması açısından zaruri bir hal almıştır” ifadelerini kullandı.  
Kabayel, “Temmuz ayında memurlarımıza bilindiği gibi yüzde yedi oranında zam yapılırken, aynı ayda gerçekleşen enflasyon oranı ise yüzde 2,37 oldu. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırının da yüzde 2,53 oranında arttığı görülmektedir.  Bu rakamlara bakıldığında daha ilk ay itibarı ile memurlara verilen zamdan elinde yüzde 4 buçuk civarında bir oran kalmaktadır. Önümüzde yılsonuna kadar 5 ay daha olduğu düşünüldüğünde harcamalara bu oranın çok üzerinde artışlar geleceği ve maaşların reel olarak azalacağı aşikardır. Sürekli vurguladığımız gibi, kamu çalışanlarına enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi, bunun üzerine de refah payı verilmesi kamu çalışanlarının alım gücünün korunması açısından zaruri bir hal almıştır.” dedi.  »Haber Merkezi
 

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Yoksulluk Sınır Yükseldi
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