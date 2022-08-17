Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.913,30
ALTIN
1.023,66
DOLAR
17,94
STERLİN
21,74
EURO
18,28

Yoğun ilgi

Aydıncık ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi yapmış oldukları ürünleri ile göz doldurmaya devam ediyor.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Yoğun ilgi

Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi tarafından yapılan ürünler Aydıncık Kültür Evinde ziyaretçileri ile buluşuyor. Birçok ilden, ilçeden ve yurtdışından gelene vatandaşların uğrak noktası olan Aydıncık Kültür Evi ziyaretçilerini ağırlıyor. Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi üyesi kadınların yapmış oldukları el emeği kurabiye ve poğaçalar, çay ile gelen misafirlere ikram edilirken yine kooperatif tarafından yapılan ametist, akik, kalsedon ve buna benzer yarı değerli taşlardan oluşan takılar, tespihler ve süs objeleri büyük beğeni topluyor. 
DERNEKTEN ZİYARET
Kanser Hastaları Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül Esen ve dernek üyeleri ile birlikte Şair Yazar Songül Yurdagül, Kültür Evini ziyaret etti. Ziyarette büyük beğeni ile incelenen ametist, akik, kalsedon ve buna benzer yarı değerli taşlardan oluşan takılar, tespihler ve süs objeler hakkında Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, yapılan ürünler hakkında bilgi verdi. 
BÜYÜK BEĞENİ
Ziyaretçiler tarafından yapılan ürünler büyük beğeni topladığını dile getiren Türker, “Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile kültür evimizi de cazibe merkezi haline getireceğiz. Gelen misafirlerimiz kooperatifimizde yapmış olduğumuz ürünlerimizi büyük bir beğeni ile inceliyorlar. Kültür Evimizde önceden yarı değerli taşlardan yapmış olduğumuz takılar, tespihler ve süs objelerini sergiliyorduk. Gelen misafirlerimiz sadece kültür evimizi geziyor ve gitmek zorunda kalıyorlardı. Bizlerde bunun üzerine çalışmalar yaparak hem gelen misafirlerimizin oturup dinlenebilecekleri hem de ilçe kadınlarımıza ekonomik destek sağlayacağı projemizi hayata geçirdik. Böylelikle kültür evimizi ziyarete gelen misafirlerimize kadınlarımızın yapmış oldukları el emeği kurabiyeleri ve poğaçaları Türk kahvesi ve çay eşliğinde ikram edeceğiz” dedi. »Rabia Şahin 

Son Güncelleme: 16.08.2022 18:10
Anahtar Kelimeler:
Yoğun Ilgi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nostalji yaşatıyor
Nostalji yaşatıyor
Bal üreticileri mutlu
Bal üreticileri mutlu
Yerinde inceledi
Yerinde inceledi
Sona doğru
Sona doğru
“Barınma sorunu yaşanmayacak”
“Barınma sorunu yaşanmayacak”
Görüşme yapıldı
Görüşme yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim