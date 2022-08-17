Yoğun ilgi

Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi tarafından yapılan ürünler Aydıncık Kültür Evinde ziyaretçileri ile buluşuyor. Birçok ilden, ilçeden ve yurtdışından gelene vatandaşların uğrak noktası olan Aydıncık Kültür Evi ziyaretçilerini ağırlıyor. Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi üyesi kadınların yapmış oldukları el emeği kurabiye ve poğaçalar, çay ile gelen misafirlere ikram edilirken yine kooperatif tarafından yapılan ametist, akik, kalsedon ve buna benzer yarı değerli taşlardan oluşan takılar, tespihler ve süs objeleri büyük beğeni topluyor.

DERNEKTEN ZİYARET

Kanser Hastaları Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül Esen ve dernek üyeleri ile birlikte Şair Yazar Songül Yurdagül, Kültür Evini ziyaret etti. Ziyarette büyük beğeni ile incelenen ametist, akik, kalsedon ve buna benzer yarı değerli taşlardan oluşan takılar, tespihler ve süs objeler hakkında Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, yapılan ürünler hakkında bilgi verdi.

BÜYÜK BEĞENİ

Ziyaretçiler tarafından yapılan ürünler büyük beğeni topladığını dile getiren Türker, “Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile kültür evimizi de cazibe merkezi haline getireceğiz. Gelen misafirlerimiz kooperatifimizde yapmış olduğumuz ürünlerimizi büyük bir beğeni ile inceliyorlar. Kültür Evimizde önceden yarı değerli taşlardan yapmış olduğumuz takılar, tespihler ve süs objelerini sergiliyorduk. Gelen misafirlerimiz sadece kültür evimizi geziyor ve gitmek zorunda kalıyorlardı. Bizlerde bunun üzerine çalışmalar yaparak hem gelen misafirlerimizin oturup dinlenebilecekleri hem de ilçe kadınlarımıza ekonomik destek sağlayacağı projemizi hayata geçirdik. Böylelikle kültür evimizi ziyarete gelen misafirlerimize kadınlarımızın yapmış oldukları el emeği kurabiyeleri ve poğaçaları Türk kahvesi ve çay eşliğinde ikram edeceğiz” dedi. »Rabia Şahin