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Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ‘2022 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esaslarının belirlenmesinin ardından Yozgat’ta da açılan Yaz Kur’an Kursları devam ediyor.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 02:17
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Yozgat’ta cami, Kur’an Kursu ve mescitlerde İl Müftülüğü tarafından açılan Yaz Kur’an Kurslarında görevli imam ve müezzinler tarafından verilen Kur’an Kursu’na öğrenciler ilk günden itibaren gösterdikleri yoğun ilgi devam ediyor. Günün belirli saatlerinde verilen kurslarda öğrenciler hem Kuran’ı Kerimi hem de temel dini dersleri öğreniyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte 27 Haziran’da açılan Yaz Kur’an Kursları 26 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacak. Kurslarda çocuklara temel dini bilgiler, namaz surelerini, namaz duaları ve Kur’an-ı Kerim öğretiliyor. Anne ve babaların, kursa gönderdikleri çocukların takip edilmesini isteyen Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, çocukların, dinimizi asıl kaynağından öğrenme gayreti içerisinde olduklarını, anne ve babalarının da çocuklarıyla ilgilenmelerinin bu duygunun pekişmesine katkı sağlayacağını bildirdi. »Haber Merkezi

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