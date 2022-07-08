Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.425,56
ALTIN
965,62
DOLAR
17,26
STERLİN
20,79
EURO
17,57
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Yoğun çalışmaya devam

Yozgat Belediyesi tarafından Ankara-Sivas istikametinde bulunan Yaşar Uğur Parkı’nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Yoğun çalışmaya devam

Geçtiğimiz yıl içerisinde Yaşar Uğur Parkı yenilemek üzere hazırlanan proje kapsamında başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanmış ve belediye tarafından çalışmalara başlanmıştı. Yozgat’ın aynası olması planlanan Yaşar Uğur Parkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
Belediye Başkanı Celal Köse, görseli ışıklandırması, süs havuzu, kafeteryası, oturma yerleri ile küçük ama şık bir şey olmasını istedikleri Yaşar Uğur Parkında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. En kısa zamanda tamamlanmasını planladıkları parkın Yozgat’ın aynası olacağının altını çizen Köse, parkın yapımı tamamlandıktan sonra şehre ayrı bir hava katacağını sözlerine ekledi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Yoğun çalışmaya Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi eser ele geçirildi
Tarihi eser ele geçirildi
DOĞRUDAN TEMiN UYARISI!
DOĞRUDAN TEMiN UYARISI!
Jandarma uyardı
Jandarma uyardı
Trafik yoğunluğu başladı
Trafik yoğunluğu başladı
Esnaf umduğunu bulamadı
Esnaf umduğunu bulamadı
Ziyaretler sürüyor
Ziyaretler sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim