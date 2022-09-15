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‘Yine yanlış yapıyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan ‘ilk evim ilk iş yerim projesi’ çerçevesinde Yozgat merkez dahil olmak üzere 8 ilçede yapılacak olan konutlar hakkında Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş açıklama yaptı. 

15 Eylül 2022 Perşembe 02:11
‘Yine yanlış yapıyorlar’

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada Aydoğmuş şu ifadeleri kullandı, “Yozgatlı hemşehrilerimden gelen yoğun telefonlardan sonrası buradan şunu söyleme istiyorum. 81 ilde yapılacak olan TOKİ Projeleri açıklandı. Bir evin bin 500 lira olduğu şu ortamda ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza büyük fırsat olarak görüyorum. Projeyi destekliyorum. Ancak, şunu söylemek istiyorum; Yozgat’ın bazı ilçe merkezinde TOKİ konutları yapılmayacağını gördüm. Yozgat ve ilçelerinde yaşayan halkımızı cepte keklik görüp, Yozgat ve ilçelerine yazık ediyorlar. Yozgatlı hemşehrilerimi bu fırsattan mahrum etmeyin. Buradan Çevre Şehircilik Bakanlığına, Vali ve Belediye Başkanlıklarına bu konuda karar veren yetkililer kimlerse onlara sesleniyorum. Yozgat merkez başta olmak üzere tüm ilçe merkezlerinde eşit bir şekilde TOKİ projelerini uygulayın. Bu hatadan dönün. Yozgat halkımızın umutlarını söndüremeyin. Yozgat halkımızı değersiz hale getirmeyin.
Ayrıca; şunu ifade etmek istiyorum, TOKİ projesine başvuru sırasında alınan 500 lira başvuru ücret uygulamasını ve aynı hanede yaşayan 18 yaşından büyük gençlerin ev almasını engelleyen "hane halkından birinin adına ev varsa başvuru yapamaz" şartını yanlış buluyor düzeltilmesini bu yanlışlardan dönülmesini talep ediyoruz.” »Haber Merkezi
 

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Yine Yanlış Yapıyorlar
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