Yılsonu sergisi

Hayat Boyu Öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen yılsonu sergisinin açılışına Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Feramuz Bozoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, daire müdürleri, STK başkanları ve siyasi parti İlçe Başkanları katılım sağladı. Serginin açılışını yaptıktan sonra davetlilerle birlikte stantları gezen Kaymakam Aydın, öğretmekten ve üretmekten vazgeçmeyen kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyip, hem kursiyerlerden hem de usta öğreticilerden bilgi aldı.

Büyük emeklerle ürünlerin ortaya çıktığı sergi, davetliler tarafından da büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi