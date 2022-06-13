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Yılmaz’ın acı günü

Yozgat’ın Yerköy İlçesi Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ın ağabeyi Ramazan Yılmaz (59), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

13 Haziran 2022 Pazartesi 00:47
Yılmaz’ın acı günü

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ağabeyi Ramazan Yılmaz'ı kaybetti.  Evli ve 3 çocuk babası Ramazan Yılmaz, Molla Hüsrev Camiinde kılınan ilkindi namazı sonrası Kırşehir'in Köseli Kasabası aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine, Yozgat Valisi Ziya Polat, İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı, Sağlık Politikaları ve ARGE Başkanı Taner Demirer, Kaymakam Mustafa Karaca, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yılmazın Acı Günü
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