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Yılmaz’a ziyaret

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

22 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Yılmaz’a ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yerköy Belediyesini ziyaret ederek Başkan Ferhat Yılmaz ile yapılan projeler hakkında çeşitli bilgi alışverişinde bulundular.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ferhat Yılmaz, “Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar beyefendi bugün bizleri ziyarete geldiler. Kendilerinin Ankara Yenimahalle’deki başarılı hizmetlerini yakından takip ediyoruz. Başkanımız Fethi Yaşar’a ve ekibine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz.” dedi.
Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise Başkan Yılmaz’a çalışmalarında başarılar diledi.
Başkan Yılmaz, Belediye Başkanı Yaşar’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek günün anlam ve önemine binaen çeşitli hediyeler takdim etti.
Gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Yaşar’ın yanı sıra, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk’da eşlik etti. 
»Haber Merkezi

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