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Yılmaz’a ziyaret

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, Abdullah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Cengiz Yılmaz’ı ziyaret etti.

17 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Yılmaz’a ziyaret

Yönetim kurulu üyeleri ile ziyaretlerine devam eden Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Çağan, Kayseri’nin 4 üniversitesinden birisi olan Abdullah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz’ı ziyaret ederek federasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretinde Başkan Çağan’a yönetim kurulu üyeleri, Koray Can, Ersan Dağdeviren, Kazım Karagöz ve Dursun Açıkyürek ile Yusuf Korkmazyürek’te eşlik etti. 
Aslen kendisi de Yozgatlı olan Abdullah Üniversitesi Rektörü Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, “Kayseri Yozgatlılar Federasyonu ve üniversitemiz arasındaki işbirliğini beraber çalışarak çok daha iyi yerlere taşırız diye düşünüyorum.” dedi.
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Çağan ise, şahsı ve yönetim kurulunu üniversitelerinde ağırladıklarından dolayı Rektör Yılmaz’a teşekkür ederek, “Bizler Kayseri’de yaşayan Yozgatlılar olarak, sizler gibi hem bürokraside hem eğitimde hem de değişik alanlarda görev yapan kişileri ziyaret ediyoruz. Bu günde hem sizlere hayırlı olsun diyelim ve hem de federasyon çalışmalarımız hakkında bilgi vermek istedik.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi 

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