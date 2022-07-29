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Yılmaz, müjdeyle döndü

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Kale Grubu’nun 65’inci kuruluş yıl dönümünün kutlandığı geleneksel Seramik Bayramına katıldı.

29 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Yılmaz, müjdeyle döndü

Çanakkale’nin Çan ilçesinde temelleri atılan Kale Grubu’nun 65’inci Kuruluş Yıldönümü bu yılda çeşitli açılış ve etkinliklerle kutlandı. Her yıl geleneksel olarak kutlanan Seramik Bayramına, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’da eşlik etti.
Bu yıl ki teması ‘İyi Bak Dünyana’ mottosu ile gerçekleşen programına katılım sağlayan Başkan Ferhat Yılmaz, “Çanakkale'nin Çan ilçesinde gerçekleşen ve ilçemizde de üretim tesisleri bulunan Kale grubunun, Çanakkale'nin Çan ilçesinde her yıl düzenlediği festival günleri etkinliğine katıldık. Ve ilçemize müjdeli haberlerle dönmek nasip oldu” dedi.
“ÇANAKKALE’DEN MÜJDEYLE DÖNDÜK”
Programda Kale Grubu tarafından Yerköy’e yeni yatırımların yapılacağının müjdesini aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, söz konusu fabrikanın ilçeye kazandırılması ile istihdama da büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Yerköy'e yapılacak olan yeni yatırımlar için Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın çalışmaların başlatıldığının müjdesini de verdiğini ifade eden Yılmaz, “Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Yerköy’e 2’nci Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Kale Grubu tarafından duvar fayansı fabrikasının bir kısmının kurulacağının da müjdesini almış bulunmaktayız. İnşallah, söz konusu fabrikanın kurulması ilçemizin hem ekonomisine, hem de istihdama büyük katkı sağlayacaktır. Dünya standartlarında en son teknoloji makine ve fırınlarla faaliyet gösterecek hatta üretimin yüzde 70’inin ihraç edileceğini öğrenmemiz ise bizleri ayrıca çok mutlu etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale'de bulunduğumuz süre boyunca Anadolu insanının misafirperverliğini, cömertliğini ve hoşgörüsünü bizlere gösteren Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeynep Bodur Okyay' a, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay'a ve Yerköy Orta Anadolu Seramik Fabrikası Müdürü Sayın Ekrem Demiraslan' a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi
 

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YılmazMüjdeyle Döndü
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