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Yılmaz, çiftçilerin yanında

Yerköy ilçesinde başlayan hasat döneminde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, çiftçilerin yanında oldu. 

05 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Yılmaz, çiftçilerin yanında

Belediye Başkanı Yılmaz, tarlalarda hasat yapmaya başlayan çiftçileri ziyaret etti.
Yılmaz, tüm ülkeler için insanların temel ihtiyaçlarının karşılamasında yaşamsal öneme sahip olan tarım ürünlerinin hasadının başladığı bu günlerde, hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek hasat sevinçlerine ortak oldu.
Hasat yapan çiftçilerle bir süre sohbet eden Yılmaz, nohut tanelerini inceleyerek, biçerdöver ile yapılan mahsul hasadını izledi.
Çiftçilerin bir yıllık emeklerini hasat ettiklerini belirten Yılmaz, “Bugün Sarıyaprak köyümüzde toprakla tohumu, tohum ile insanlığı buluşturan emektar çiftçilerimizi nohut hasadın da ziyaret ettik. Anadolu'nun bereketli topraklarına alın terlerini döken ve umutlarını toprağa eken çiftçilerimizin hasat mevsimlerinin hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi 

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