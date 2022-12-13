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Yıllık olağan denetim

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki Gebe Okulları/Sınıfları Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinin yıllık olağan denetimi yapıldı.

13 Aralık 2022 Salı 02:11
Yıllık olağan denetim

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yapılan denetimler sonucunda Gebe Okulları/Sınıfları Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinde var olan eksikliklerin tamamlanması ve adres değişikliği olanların tescillerinin yenilenmesi kararı alındı. 
Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, “Yozgat merkez ve ilçelerimizdeki Gebe Okulları/Sınıfları Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerimizin yıllık olağan denetimleri Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yapılmış olup; eksikliklerin tamamlanması ve adres değişikliği olanların tescillerinin yenilenmesi kararı alınarak denetimler tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yıllık Olağan Denetim
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