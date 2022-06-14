Yıllar sonra buluşma

1980 öncesi MTTB Teşkilatı Başkanı Ahmet Topuz’un daveti üzerine Merkeze bağlı Derbent köyünde 45 kişinin katılımı ile kaynaşma pikniği düzenlendi. Eski Başkan Ahmet Topuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yozgat MTTB’li dostlar olarak 43 yıl sonra bir araya gelerek pikniğimizi gerçekleştirdik. Yılların hasretiyle kucaklaştık. 43 yıl geçmesine rağmen o günlerin heyecanını yaşadık. Pikniğimize 45 arkadaşımız katıldı. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir araya gelmemize vesile olan ve maddi, manevi desteğini esirgemeyen değerli kardeşim Faik Güzelsoy’a canı gönülden teşekkür ediyorum. Katılamayan arkadaşlarımızı ilerde yapacağımız davetlere bekliyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Haber Merkezi