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Yılın fotoğraflarını seçti

Vali Ziya Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 02:57
Yılın fotoğraflarını seçti

Polat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" fotoğrafına oy veren Polat, çevre-yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri", spor kategorisinde de Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını seçti.
Polat, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Muhabir ve fotoğrafçı arkadaşlarımıza hayatı fotoğraflarla bize tekrar hatırlattıkları için teşekkür ediyoruz. Fedakârca görev yapan tüm arkadaşlarımızın ellerine, emeklerine sağlık. Ülkemizdeki ve dünyadaki haberleri bizlere ulaştıran tüm arkadaşlarımızın yüreğine sağlık. Anadolu Ajansımıza ve Yozgat'taki temsilcilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu. »AA

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Yılın Fotoğraflarını Seçti
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