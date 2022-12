Yılın fotoğrafları seçildi

Süzgün, Kişi ve Başer, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", haber kategorisinde Müzahim Zahit Tüzün'ün "Karda iz peşinde" başlıklı fotoğraflarını seçen Süzgün, çevre ve yaşamda ise Orhan Çiçek'in "Yangın Müdahalesi" karesine oy kullandı.

POMEM Müdürü Kişi de spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü", çevre ve yaşam kategorisinde de Muhammed Said'in "İdlib'de kar" karesine oy verdi.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer ise spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", çevre ve yaşam kategorisinde de Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri " fotoğrafına oy kullandı.

Emniyet Müdürü Süzgün, "AA'nın dünyanın her yerinde, savaş ortamında, afet ortamında, zor koşullarda ve diğer güzellikleri fotoğraflarken görev yapan bütün arkadaşları tebrik ediyorum, bizi dünyanın her yerinde çok güzel temsil ediyorlar. Çekmiş oldukları fotoğraflara de her yıl gıpta ile bakıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

POMEM Müdürü Kişi de AA'nın geleneksel yılın fotoğraflarını oylamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Kişi, "Hayatın içerisinden, insanı anlatan, doğayı anlatan birbirinden etkileyici fotoğraflar var. AA'yı tebrik ediyorum. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyor, devam etmesini diliyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Başer ise başta AA'nın yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür etti. »AA