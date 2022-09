Yılın ahisi Özdemir

Yozgat Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen kutlama programı ESOB Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

‘ESNAFIMIZA SAHİP ÇIKALIM’

35’inci Ahilik Haftasını kutlayan Vali Ziya Polat, “Biz Müslüman Türk toplumuyuz, Müslüman Türk toplumunda zaten olması gerekeni ahilik teşkilatını geçmişte yaşattık ve şimdi de yaşatmaya devam ediyoruz. Biz dürüst, iyi ve ahlaklı insanlar yetiştirmek bunları milletimize hizmet etmesi gerektiğini düşünenlerdeniz. Bizler akademik başarılarının yanı sıra çocuklarımıza, ahlaklı, kültürlü, milletine ve devletine bağlı insanlar yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Eskiden mahalle bakkallarımızdan alış veriş yapar borç ister geri öderdik. Şimdi yerel esnafımıza sahip çıkalım derken biz bunlardan bahsediyoruz. Yerel esnaflar bu memleketin temel taşlarıdır. Alışverişlerimizi her zaman yerel esnaftan yapalım diye tüm arkadaşlarımıza söylüyoruz. Biz valilik olarak da mümkün olduğunca yerel esnafımızdan alışverişimizi yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Yerel esnafımızı korumaya kollamaya onlarla beraber aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Pandemi döneminde hep beraber kol kola girdiğimizde çoğu yükün altından kalktığımızı gördük. Evet o dönemde sıkıntılar yaşadık ama Allah’a şükür hep beraber 2 yıl içerisinde atlattık. Bugünde yarında atlatacağız. Biz bu millet ve milletine devletine sevdalı insanlarımız olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok. Bu topraklar mübarek topraklar, bu topraklar özel topraklar evvel Allah hepsinin üstesinden gelecek güce sahibiz. Tekrar Ahilik Haftamız kutlu olsun. Hayırlı bereketli kazançlarınız olsun” ifadelerini kullandı.

‘ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ’

Esnafın, tüccarların ve zanaatkarların her daim yanlarında olduklarını belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Ahilik birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, yardımseverliğin, dayanışmanın, doğruluğun, dürüstlüğün velhasıl bir insanda olması gereken hangi özellikler ve güzellikler varsa onları kendi şahsında vücut bulduğu kişilerdir. Bizler milletin hizmetkarları olarak özellikle son dönemlerde pandemi süreci içerisinde gerçekten Türkiye zorlu bir süreçten geçti. Aslında Türkiye 2015 darbe girişimden sonra tam yaralı sarıldı dedik ardından pandemi süreci girdi. Allah'a şükürler olsun ki Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ın dün olduğu gibi o süreç içerisinde de esnafımızın tüccarımızın özellikle de zanaatla uğraşan kardeşlerimizin her daim yanında oldu yakınında oldu. Biliyorduk ki o süre içerisinde kardeşlerimiz Bağ-Kur’unu sigortasını kendileri ödüyorlardı. Pandemi süreci içerisinde de mağdur olmuşlardı, dükkanlarını kapatıyorlardı. Allah'a şükürler olsun ki o süreç içerisinde 2 milyona yakın olan küçük esnaf ve zanaatkarımızın yanında olduk yakınında olduk. Maddi anlamda biraz daha rahatlatabilmek adına fedakarlık etmek suretiyle onlara 5 milyon civarında karşılıksız hibe vermek suretiyle onların yaralarını merhem olduk, olmaya da devam edeceğiz. Belediyelerimiz olsun diğer kurumlarımız olsun o süreç içerisinde mağdur olan kardeşlerimizin de yanında ve yakının oldu. Ayrıca son dönemlerde ekonomik kriz dolayısıyla da esnafımız ve tüccarımız sıkıntıları var ama biz biliyoruz ki o sıkıntılar gelip geçicidir. Çünkü bizler bu problemlerin daha önce de Türkiye’nin başında vardı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile arkadaşları bu problemleri çözdü. Bu işi bilen birisiyiz, dolayısıyla da İnşallah önümüzde ki dönem içerisinde de bu ekonomik sıkıntıları da gidermek suretiyle de esnafımız tüccarımız ahilik genelinden gelen kardeşlerimizin hayat standartlarının daha da yükseltmek ve onları rahat bir şekilde yarından endişesi olmayan bir topluluk haline getirmek bizim boynumuzun borcudur, diye düşünüyorum. Onunla ilgili de çalışmalarımız artarak devam ediyor. Esnafımızı kimseye muhtaç etmeden bugünlere gelmesine katkı sunduk. Vatandaşlarımızın, esnafımızın ve tüccarımızın da hiç kimseye muhtaç olmadan yaşam seviyesini yükseltmek ve geliştirmek için de yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz. Elbette ki vatandaşlarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın sıkıntısını biliyoruz. Çünkü her birimiz burada yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugünde de yarın da vatandaşın yanında olduğumuzu ve vatandaşın problemlerini çözmek için de Sayın Cumhurbaşkanımız, kabinesi ile beraber gece gündüz demeden çalışıyor. Vatandaşlarımızın, esnafımızın ve tüccarımızın o manada ekonomik olarak ve kültürel olarak geliştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Geçmişten bugüne kadar esnaf odaları dahil olmak üzere kooperatiflerimizde zanaatkar olarak çalışan tüm kardeşlerimize hayat olanlara sağlık, sıhhat, başarı diliyorum, ahirete intikal eden kardeşlerimize Allah’tan Rahmet diliyorum. Yılın ahisi seçilen Mustafa Özdemir kardeşimi de bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

‘ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇTİK’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, yapmış olduğu açıklamada; “Bugün ahilik haftası münasebetiyle birlik başkanımızın daveti üzerine buradayız. Rabim haftamızı hayırlı eylesin mübarek eylesin inşallah. Başkanımın da ifade ettiği gibi ahi cömerttir, ahi sözünün eridir, işini düzgün yapar, büyüklerini sever küçüklerini tanır. Hatalı mal imal etmez ve hatalı işte de bulunmaz. Ahilik aslında bizim ekonomimizin de can damarı. Tabi Anadolu Selçukluları zamanında kurulmuş fakat Osmanlı'da zirve yapmış ahilik teşkilatı bugün günümüzde odalarla, meslek kuruluşlarıyla birlikte devam etmektedir. Biz de Yozgat belediyemiz olarak özellikle çarşı içinde ki meydan düzenlemeleri diğer düzenlemeler ve esnaflarımızın, halkımıza rahatlıkla alışveriş yapacağı mekanlar ve esnaflarımızın da iş yerlerini birleştirme adına da pek çok projeye de imza attık. Kırmadan dökmeden esnaflarımızın malına hiçbir şekilde zarar vermeden gönül rızasıyla bir projeye başladık. İnşallah önümüzde ki senenin ortalarında da projemizi tamamlayıp esnaflarımıza teslim edeceğiz. Tabi Büyük Cami etrafında esnaflarımız vardı orda bir projeyi vücut buldurduk. Orda ki esnaflarımızın da hiçbirini kırmadan dökmeden gerekirse de kendimizden fedakarlık ederek de hiçbir esnafımıza zarar vermeden devam ediyoruz. Ülkemiz ve dünyamız büyük bir pandemi döneminden geçti. Pandemiden dolayı da birçok esnaf arkadaşımızda ahirete intikal etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Pandemi esnasında birlik başkanlarımız diğer oda başkanlarımız meslek grubu başkanlarımızla devamlı istişare halinde olduk. Allah'a hamt olsun ki esnaf kardeşlerimize bizde elimizden geldiği kadar onların belki dertlerine derman olamadık ama yaralarına bir şekilde merhem olduk. Çalışanlarımızı da ayriyeten esnaflarımızı da ayırmadık siyasi görüşü, mezhebi her ne olursa olsun bütün esnaf kardeşlerimize de destek olmaya çalıştık. Destek de olduk. Allah'a hamt olsun bunda da büyük bir ivmeyi sağladık başarı sağladık. Rabbim pandemi gibi böyle bir hastalık daha vermesin. Ama şartlar ne olursa olsun devamında belediye olarak belediyemiz olarak Yozgat belediyesi olarak esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmişten günümüze ahi olup da ahirete irtihal etmiş değerli büyüklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda mevcut hali hazırda görev yapan esnaf kardeşlerime de Allah'tan sağlık sıhhat afiyet diliyorum. Hayırlı ve bol kazançlar özellikle Rabbimden niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

‘HAFTAMIZ KUTLU OLSUN’

Ahi, cömert sofrası gönlü açık kişiler olduğunun altını çizen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, “Ahi, harama karşı ilgili bağlı kişidir. Tüm bu sıfatları taşıdığına inandığımız yılın ahisi Mustafa Özdemir abimizin seçilmesinden dolayı kutluyor yapılacak olan bu programın ülkemize hayırlar getirmesini ayrıca bu programlar gibi nice programların sonsuza kadar sürmesini diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Yılın Ahisi seçilen Mustafa Özdemir’e ahilik cübbesini giydirdi. Daha sonra yılın kalfası Salih Etli ve yılın çırağı Muhammed Eren Karakoç’a plaket ve çeşitli ödüller verildi.

»Sema Nur Koçaker

»Selma Şahin