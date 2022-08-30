Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.164,96
ALTIN
1.016,38
DOLAR
18,19
STERLİN
21,31
EURO
18,20

Yıldızlı kareler

Giresun'da üçüncüsü düzenlenen "Yıldızlar Altında Giresun, Yıldız Fotoğraf Kampı" etkinliğine Yozgat, Antalya, İstanbul ve Tokat'tan fotoğrafçılar katıldı. 

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Yıldızlı kareler

Etkinlik kapsamında Gölyanı Yaylası'nda bir araya gelen fotoğrafçılar, en iyi fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.
Giresun Belediyesi tarafından Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD) ve Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD) iş birliğinde organize edilen etkinliğe katılan fotoğrafçılar, Yağlıdere ilçesine bağlı Gölyanı Yaylası'nda buluştu.
GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, 2019 yılında birincisini yaptıkları etkinliğe her geçen yıl katılımın daha da arttığını söyledi.
Kampa Giresun'un yanı sıra Antalya, İstanbul, Yozgat ve Tokat'tan fotoğrafçıların geldiğini aktaran Kılıç, "Hatta üst üste ikinci kez gelen misafirlerimiz var. Her yıl artarak devam ediyoruz. Bizler de sivil toplum kuruluşu yöneticileri olarak belediyemizin desteğiyle birlikte mutlu oluyoruz. Yıldız fotoğrafçılığı aynı zamanda bir doğa ve kamp bilgisi. Meteoroloji uzmanlığı da isteyen bir alan. Birçok alanı birleştiren bir dalı var. Şu anda olduğu gibi tamamen doğanın içerisindeyiz. Çadırlarımızı kurduk ve altyapımızı hazırladık. İnsanlar gündüz doğada olur ve keyif alır. Biz tam tersine gece doğadayız." diye konuştu.
Etkinliğe katılanlardan Mürvet Şensoy ise amatör fotoğraf tutkusunu yıllardır sürdürdüğüne değinerek, "Yıldız fotoğrafçılığı çok ilginç. Önce 'bunu başarabilir miyim?' diye bir düşünce vardı. Fakat o objektifte samanyolu sanki avuçlarınızın içine düşüyor ya da bir yıldızın kaydığını gördüğünüz zaman o kadar mutlu oluyorsunuz ki bir an kendinizi uzakta zannediyorsunuz." dedi.
İstanbul'dan gelen Tolga Tezcan da uygulamalı ve teorik olarak önemli bilgiler öğrendiğini, yıldız fotoğrafçılığının adeta doğanın bir bölümü olduğunu vurguladı.
Havanın kararmasıyla yıldızları en iyi açıdan görüntüleyebilmek için yaylada farklı konumları gezen fotoğrafçılar, en iyi kareleri yakalamaya çalıştı. »AA

Anahtar Kelimeler:
Yıldızlı Kareler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 bin ekmek üretiliyor
3 bin ekmek üretiliyor
Yağış sele dönüştü
Yağış sele dönüştü
Çalışma başlatıldı
Çalışma başlatıldı
DSi’den inceleme
DSi’den inceleme
Halk ziyaretlerine devam
Halk ziyaretlerine devam
Herkes memnun
Herkes memnun
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim