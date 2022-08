Yıldızlı kareler

Etkinlik kapsamında Gölyanı Yaylası'nda bir araya gelen fotoğrafçılar, en iyi fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

Giresun Belediyesi tarafından Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD) ve Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD) iş birliğinde organize edilen etkinliğe katılan fotoğrafçılar, Yağlıdere ilçesine bağlı Gölyanı Yaylası'nda buluştu.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, 2019 yılında birincisini yaptıkları etkinliğe her geçen yıl katılımın daha da arttığını söyledi.

Kampa Giresun'un yanı sıra Antalya, İstanbul, Yozgat ve Tokat'tan fotoğrafçıların geldiğini aktaran Kılıç, "Hatta üst üste ikinci kez gelen misafirlerimiz var. Her yıl artarak devam ediyoruz. Bizler de sivil toplum kuruluşu yöneticileri olarak belediyemizin desteğiyle birlikte mutlu oluyoruz. Yıldız fotoğrafçılığı aynı zamanda bir doğa ve kamp bilgisi. Meteoroloji uzmanlığı da isteyen bir alan. Birçok alanı birleştiren bir dalı var. Şu anda olduğu gibi tamamen doğanın içerisindeyiz. Çadırlarımızı kurduk ve altyapımızı hazırladık. İnsanlar gündüz doğada olur ve keyif alır. Biz tam tersine gece doğadayız." diye konuştu.

Etkinliğe katılanlardan Mürvet Şensoy ise amatör fotoğraf tutkusunu yıllardır sürdürdüğüne değinerek, "Yıldız fotoğrafçılığı çok ilginç. Önce 'bunu başarabilir miyim?' diye bir düşünce vardı. Fakat o objektifte samanyolu sanki avuçlarınızın içine düşüyor ya da bir yıldızın kaydığını gördüğünüz zaman o kadar mutlu oluyorsunuz ki bir an kendinizi uzakta zannediyorsunuz." dedi.

İstanbul'dan gelen Tolga Tezcan da uygulamalı ve teorik olarak önemli bilgiler öğrendiğini, yıldız fotoğrafçılığının adeta doğanın bir bölümü olduğunu vurguladı.

Havanın kararmasıyla yıldızları en iyi açıdan görüntüleyebilmek için yaylada farklı konumları gezen fotoğrafçılar, en iyi kareleri yakalamaya çalıştı. »AA