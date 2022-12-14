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Yıldızlara teşekkür

Çiçekdağı ilçesi Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortaokulu Kız ve Erkek Voleybol Takımları Kırşehir geneli düzenlenen Voleybol Turnuvasında "Yıldız Kızlar" kategorisinde il ikincisi, "Yıldız Erkekler" kategorisinde il şampiyonu oldu. Şampiyon takım böylece bölge turnuvasına katılmaya hak kazandı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
Yıldızlara teşekkür

Ayrıca Atletizm Dallarında kızlar kategorisinde il birinciliği ve il üçüncülüğü ile erkekler kategorisinde il ikinciliği kupaları da ilçeye geldi. 
Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, öğrencileri tebrik ederek hediyelerini bizzat verirken, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu öğrencileri yemekte ağırladı. Öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını dile getiren Hakanoğlu, “Öğrencilerimizi ve öğrencilerimizi çalıştıran Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Yagmur' a teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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