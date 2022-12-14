Yıldız Kızlarla kutlama

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası'nda 28 takım içerisinde il 3'üncüsü olarak turnuvayı tamamlayan Şehit Adem Canpolat Ortaokulu Kız Voleybol Takımını kurumumuzda ağırladık. Başarılarından dolayı kendilerini tebrik ederek, üçüncülük kupasını birlikte kaldırdık. Takımın hazırlanmasında ve turnuvalarda ter dökerek başarılara ulaşmasında emekleri olan Beden Eğitimi Öğretmeni Emre Karaçoban ve okul idarecilerimize teşekkür ederim.” dedi.

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