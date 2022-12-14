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Yıldırım’a destek

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı Bozok Üniversitesi Teşkilatından, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a destek.

14 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
Yıldırım’a destek

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın Millet İttifakı ile ilgili açıklamalarından sonra Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı Bozok Üniversitesi Teşkilatından destek geldi. Teşkilat üyeleri tarafından Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Doğu Kampüsü önünde “Ne Mutlu Türk'üm Diyene” yazılı tişört giyilerek destek verildi.
Konu ile ilgili Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz tarafından yapılan açıklamada, “Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı Bozok Üniversitesi Teşkilatımız Ülkü Ocakları Genel Başkanımız, Yolbaşçımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendi'nin ‘Bu PKK kadrosunun, bu zillet dostlarının rahatsızlığını anlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarını daha çok korkutacağız.’ açıklamasından sonra her yerde, her alanda korkusuzca haykıracağımız ‘Ne Mutlu Türk'üm Diyene’ yazısı ile Bozok Üniversitesi'nde.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Yıldırıma Destek
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