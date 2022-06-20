Yıl sonuna tamam

Geçtiğimiz günlerde Bakanlıklar nezdinden yapılan çalışmalar neticesinde yüklenici firma tekrar stat inşaatını hızlandırarak şuanda yüzde 40 seviyesine getirdi. Yüklenici firmanın bir aksilik olmaz ise Kasım ayı içerisinde stadı teslim etmesi beklenirken, önümüzdeki yıl içerisinde de yeni Bozok stadında müsabakaların oynanması öngörülüyor. 2020 yılının aralık ayında ihalesi yapılan 2021 yılının Ocak ayında tribünleri yıkılan Yozgat Bozok Stadının Mart ayı içerisinde de tribün inşaatına başlanılmıştı. Yaklaşık 1 yıldır devam eden inşaat çalışmaları yüzde 40 seviyesine geldi. Tribün ve hafriyat işleri tamamlandıktan sonra diğer montaj işlerinin çok daha hızlı ilerleyeceği bildirilirken, stat yapılırken, çim altı drenajları ile birlikte yeni çim ekibinin de yapılacağı öğrenildi.

BAŞER STADI GEZDİ

Yozgat Bozok Stadının yıkılıp yerine yeni stadın yapımında öncülük eden AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile birlikte stat inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Stadın tribün ve çatı çalışmalarını inceleyen Başer, işçiler ile sohbet edip kolaylıklar diledi. Daha sonra iş yerlerinin bulunduğu iç kısımları gezen Başer, çalışmaların ne zaman tamamlanacağı, neler yapılacağı noktasında bilgiler aldı. AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, geçtiğimiz yıl içerisinde yapım çalışmalarına başlanılan Bozok Stadı’nda inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Stat inşaatında bir sıkıntı olmadığını yıl sonuna kadar inşaat çalışmalarının tamamlanacağına dikkat çeken Başer, ‘’Umut ediyoruz ki önümüzdeki yıl içerisinde Yozgat Bozok Stadımızda, Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden iki takımımızda müsabakalarını oynayabilecekler. Müteahhit firma ile yaptığımız görüşmeler neticesinde stadın kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağını bize bildirdiler. Biz de Yozgat Milletvekili olarak statta sıkıntılar yaşanmaması için gerekli çalışmaları, gerekli girişimleri yapıyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Bozok Stadımız bu yıl içerisinde tamamlanarak Yozgat Sporuna ve futbol aşığı taraftarlarımıza, halkımıza hizmet vermeye başlayacak’’ dedi.

TARİHE TANIKLIK ETMİŞTİ

Yozgat Bozok Stadı Yozgatspor’un Süper Lig’de mücadele ettiği dönemde tarihe de tanıklık etmişti. 2001 yılında Galatasaray’ın Yimpaş Yozgatspor’a maçın ilk 1,5 dakikasında Ayew ve Preko’nun attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşüp, 4-2 yenildiği müsabaka tarihe geçmişti. Bu müsabakaya Yozgat Bozok Stadı tanıklık etmişti. 1974 yılında yapımı tamamlanan Yozgat Bozok Stadında uzun yıllar toprak zeminde maçlar oynandı. 1990 yıllının başlarında çimlendirilen stat bu güne kadar birkaç kez tadilata alındı. 46 yıl sonra yıkımına karar verilen Yozgat Bozok Stadı yeni hali ile bu yıl sonunda hizmet verecek.

Haber Merkezi