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Yıl sonu faaliyette

Yılsonu itibariyle yapımı tamamlanarak hizmete girecek olan Sorgun Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde günlük 9 bin metreküplük su arıtılacak ve işlendikten sonra tekrardan doğaya bırakılacak.

15 Kasım 2022 Salı 02:11
Yıl sonu faaliyette

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ‘Üretken belediyecilik’ anlayışı ile hareket eden Sorgun Belediyesi, toplam 10 milyon avroluk bütçe ile hazırlanan Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı yılsonu itibariyle hizmete açılacak. 
Sorgun ilçesinde su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ilçe halkına temiz bir gelecek bırakılması amacıyla 2021 yılının Nisan ayında başlatılan proje doğrultusunda su ve atıksu hizmetlerinin tedarikinden bertarafına kadar, insan odaklı ve çevreye duyarlı çalışmalar gerçekleştirilecek. 
Tesiste 9 bin metreküplük su arıtılacak ve tekrardan doğaya salınacak.
Toplam 10 milyon avroluk bütçe ile hazırlanan tesisinin, yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 10'u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 5'i ise Sorgun Belediyesi tarafından finanse edilecek.
“ÖNEMLİ PROJELERDEN BİR TANESİ”
Sorgun için önemli projelerden birinin daha sonuna geldiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Biyolojik arıtma tesisi Sorgun’da hakikaten önemli projelerden bir tanesi. Daha önce Sorgun’un bütün kanalizasyon atıkları şehrin dışındaki dereye deşarj ediliyordu. Bunun önüne geçmek için başlattığımız bu projeyi Avrupa Birliği üzerinden yürüttük. Bu proje yaklaşık 10 milyon avroluk bir proje. Bunun 85'ini Avrupa Birliği karşılıyor yüzde 10’luk kısmını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız karşılıyor, yüzde 5’lik kısmını da Sorgun Belediyesi olarak bizler karşılıyoruz.” dedi.
“BİZİM İÇİN KIYMETLİ”
Projenin yılsonu itibariyle hizmete gireceğini de belirten Ekinci, “Bu proje sayesinde hem atık sularımızı dereye deşarj ederken daha temiz ve doğayı koruyan ve oradaki tabiatında devam edeceği nitelikteki suyu Eğriöz Deresi’ne bırakmış olacağız. Biliyorsunuz Eğriöz Deresi aynı zamanda gelin Güllü Barajı’nı besliyor. Dolayısıyla Eğriöz Deresi’ndeki habitatı korumuş olacağız hem de gelin Güllü'deki habitatı korumuş olacağız. Bu şekilde de hem oradaki dere içindeki canlı hayatının devam edebileceği ortamı sağlamış olacağız ki bu bizim için kıymetli. Aynı zamanda orada çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlarımıza daha kaliteli ve kullanışlı bir su imkânı sağlamış olacağız. Günlük kapasitesi de 9 bin 100 metreküp civarında Sorgun’un bütün atık suyunu biyolojik yöntemlerle arıtan bir tesis haline getirmiş olacağız. Yaklaşık iki ay sonra bu yılının sonunda tesisimiz faaliyete geçmiş olacak.” şeklinde konuştu. »İHA

Son Güncelleme: 14.11.2022 18:22
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Yıl Sonu Faaliyette
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