Yıkımda son aşama

Lise Caddesinde bulunan eski maliye binası ve Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine yapılacak Kültür Merkezi için yıkımda son aşamaya gelindi.

İl Özel İdaresi tarafından 1 Ağustos tarihinde yıkımına başlanan Kültür Merkezi için çalışmalar son hız devam ediyor.

Yaklaşık 17 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan proje Yozgat’ın işlek caddelerinden Lise Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı’na paralel olarak konumlandırılmıştır.

Kentteki bu iki önemli aks arasında sokak etkisi ile bir geçiş oluşturulmuştur. Bu sokak kenti yapıya davet eden önemli bir kentsel aks olarak çalışmaktadır.

ETKİNLİK SOKAĞI

İki yapı arasında bir etkinlik sokağı düşünülmüştür. Oluşturulan bu sokak rekreasyon alanından Tarihi Yozgat Lisesi izlenmektedir. Bu sayede tarihi doku yapıya katılmıştır. Yapıyı saran dış kabuk planda genişletilerek bir koridor etkisi oluşturulmuştur. Bu koridorda kente, kent tarihine ve yapıdaki etkilere dayalı geçici ve kalıcı sergiler yapılması planlamıştır. Sanat sokağını çevreleyen sütun etkisindeki perde duvar ile Yozgat Roma Hamamı yorumlaması yapılmıştır. Cephedeki sütunlarla Yozgat Tarihi Roma Hamamı tasviri yapılmıştır. Ayrıca geleneksel Türk mimarisinde kullanılan kat silmelerinin moderne yorumlamasıyla da tasarımda yatay etki sağlanmıştır. Cephe sisteminde farklı yapı malzemeleri düzenli bir ritimde kompoze edilerek, modern hatlarda geleneksel doku hissi güçlendirilmiştir.

BÜTÜNLÜK SAĞLADI

Yapıdaki 2 kütle üst kotta seyir terası ile bağlanarak tasarımda bütünlük sağlanacak. Yapıyı bütünleştirirken üst sokak işlevi gören bu teras, oluşturulan sokaktaki etkinlikleri seyretme imkanı sunmaktadır. Kat yüksekliklerinin farklılığı ile ortaya çıkan bu etki, teras kafe gibi bir sosyal alan yaratmaktadır. »Haber Merkezi

