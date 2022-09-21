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Yetiştiricilere eğitim

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan “Soğuk Zincir ile Çiğ Süt Toplama Kalitesinin İyileştirilmesi” projesi kapsamında yetiştiricilere yönelik eğitim düzenlendi. 

21 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Yetiştiricilere eğitim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan proje ORAN Kalkınma Ajansına sunularak kabul edildi. 
ORAN Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe giren proje kapsamında 50 adet 300 litre kapasitede süt soğutma tankı, projenin uygulandığı bölgelerdeki yetiştiricilere teslim edileceği bildirildi.
Proje kapsamında verilen eğitimde, orada bulunan Süt Soğutma tankı teslim edilecek yetiştiricilere süt sığırlarının bakım ve beslenmesi, meme sağlığı ve hastalıkları, yem bitkisi yetiştiriciliği, buzağı ishalleri ve buzağılarda koruyucu hekimlik faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim programının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, hayvancılık işletmelerinde sütün ekonomik olarak en büyük getiri kaynağı olduğunu, işletmede sütün pazarlanmasından gelir elde edilebiliyorsa ancak karlılıktan bahsedilebileceğini, bu nedenle sağlıklı ve kaliteli süt üretim ve pazarlama ağını kurmuş illerde hayvancılığın rantabl olarak yapılabileceğini, bu amaçla da bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Projenin sürdürülebilir olması anlamında Yozgat hayvancılığına önemli katkıları olacağını ifade eden Özkaya, proje ile Yozgat’ta hem damızlık büyükbaş hayvan varlığının artırılmasında hem de hayvansal üretim artışına paralel olarak ekonomik anlamda ciddi bir canlanma sağlayacağını, hayvan varlığında görülecek artışın yem bitkisi ekilişlerine de yansıyacağını belirtti. 
Konuşmasının sonunda Özkaya, Yozgat’ta yıllık ortalama 44 bin ton civarında sütün soğutulmuş süt olarak pazarlandığını, bu tarz projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte pazarlanan soğutulmuş süt miktarının da katlanarak artacağının altını çizdi.
Yetiştiricilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim toplantısı programa katılan üreticiler, STK’lar, birlik ve oda başkanlarının Yozgat hayvancılığı adına talep ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. »Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Yetiştiricilere Eğitim
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