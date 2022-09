Gerçekleşen toplantıya Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Baktığımızda sanki Bozok Film Festivalinin 3,4,5'incisi yapılıyor gibi bir profesyonellik içerisinde devam ediyor. O açıdan da ben huzurlarınızda Batuhan hocamıza ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi tabii ki Yozgat'a her alanda hem kültür alanında hem diğer alanlarda önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Kurulduğu yıldan bu tarafa eğitim, öğretim ve akademi süreçlerinde yani her zeminde her durumda ne yapılması gerekiyorsa bunu yönetiyor ve yürütüyor. Ve inşallah Bozok Film Festivali bu şehrin sadece ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde de tanıtılması konusunda çok önemli bir kültür hizmeti sunacak. Bu yüzden Bozok Film Festivaline bundan sonraki süreçlerde de sahip çıkmamız lazım. İkincisi, üçüncüsü yapılmalı. Geleneksel Altın Portakal Festivali gibi Antalya yapılan, Malatya Kayısı Festivali gibi geleneksel hale gelmeli. Böylece Yozgat'ımızın, memleketimizin kültürel anlamda tanıtılması, turizm açısından cazibe merkezi haline gelmesinde de önemli bir görev ifade eder diye düşünüyorum.” dedi.

‘İLKİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ’

Yozgat'ta ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Celal Köse, “‘Yeşilçam Bozok'ta buluşuyor’ başlığı altında Yozgat’ta ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi Festivalimiz Allah nasip ederse 19 - 21 Ekim arasında yapılacak. Açılışı ile birlikte müracaatların kabul edilmesi üzerine 150'ye yakın film başvurusu oldu. Bizim için gayet iyi bir rakam. Uluslararası ün yapmış yönetmenlerimiz, senaristlerimizin buraya davet edilmesi jürimizin özellikle Türkiye'de isim yapmış ve Yozgat'ın tanıtımına, kültürüne, ekonomisine katkı verecek insanların buraya gelmiş olması da ayrıca bizleri mutlu ediyor. Bu festival hem şehrin tanıtımı hem de ülkemizin tanıtımı için çok önemli. Bu festivali bir sonraki hedefte Uluslararası Bir Film Festivali'ne dönüştürmek istiyoruz. İnşallah dönüşecek dışarıdan gelen konuklarımızla. Kaldı ki sadece Film Festivali'ne müracaat eden 150’ye yakın filmin üçte birlik kısmı da yurtdışından bize müracaat edenler. Dolayısıyla bizlerin hem uluslararası hem ulus içerisindeki tanıtımımıza büyük katkı sağlayacak.” diye konuştu.

“ORTAK AKILLA YÖNETMEYİ SEVEN İNSANLARIZ”

Vali Ziya Polat ise, “Bu şehre yapılacak yatırımlarda üniversitemizi her daim yanımızda görmek istiyoruz. Şu ana kadar da böyle geldi, böyle gidecek inşallah. Ortak akılla yönetmeyi seven insanlarız. Emek veren çok insan var. Bakanlığımıza teşekkür ederiz öncelikle. Kültür Turizm Bakanlığının logosunun bu festivalde olması bizim için çok önemli. Bakan yardımcımız buraya geldiğinde ona sunum yaptığımızda ve Ankara'da sunumlar yaptığımızda sağ olsunlar desteklerini verdiler. Biz üçlü ortak olarak da maddi anlamda destek veriyoruz. Ayrıca Sinema Okuryazarlık Derneğimize, İçişleri Bakanlığı'na yaptığı proje karşısında aldığı destekle Film Festivali'nin içine girecek. Yani İçişleri Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, rektörlük, belediye ve valilik ile beş ortaklı altyapısı ile güçlü bir proje.

Osman Sınav, Türkiye en iyi yetiştirdiği insanlardan biri ve Jüri başkanı. Jüri üyelerini de biliyorsunuz ki Türkiye ve dünyanın tanıdığı insanlar. Onur konuklarımızın bu şehrin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece bina yapmak değil binanın içini doldurmak. Sosyal kültürel anlamda da bu şehre farklı bir imaj vermek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bugün sadece koordinasyon toplantısı yapıyoruz. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah 19 Ekim'de misafirlerimizi Yozgat'ta ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. 20 Ekim'de de ödül töreni ve gala programıyla da inşallah programımızı bitireceğiz. Tabii birincisini yapıyoruz. Ama inanıyorum ki bunun artık uluslararası geleneksel bir film festivaline dönüşeceğini görüyoruz. Biraz önce hocam da söyledi birincisini yapmamıza rağmen sanki yıllardır Yozgat Film Festival yapılıyor gibi altyapı çalışması var. Tekrar emek veren Batuhan hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Umarım Yozgat'ımızın tanıtımına, sosyal yönden yaşantısına ayrı bir renk katar diye dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” Şeklinde açıklamada bulundu.

Toplantıda, festivalin direktörlüğünü yapan Bozok Üniversite Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV programcılığı programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı sunum yaptı. Gerçekleşecek festivalin hazırlıkları ile ilgili gelinen son nokta hakkında bilgi veren Kalaycı, festivalde yer alacak isimleri de açıkladı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Yozgat Valiliği himayesinde, Yozgat Belediye Başkanlığı, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü paydaşlığında; Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğünü gerçekleştireceği Bozok Film Festivali’nin Ana Jüri Başkanlığını, “Ekmek Teknesi”, “Deli Yürek”, “Kurtlar Vadisi” ve “Gerilla”, “Uzun Hikâye”, “Aşk Kırmızı” gibi film ve dizilerle adından sıkça söz ettiren duayen yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav üstlendi.

Festival tarihinde Yozgat’a gelerek sinemaseverlere, bu alana ilgi duyan gençlere Yönetmenlik Atölyesi kapsamında uygulamalı eğitim verecek olan Sınav, film ve dizi üretimi noktasında deneyimlerini paylaşacak. Festival kapsamında Osman Sınav’a Türk sinema ve televizyon dünyasına katkılarından ötürü Onur Ödülü takdim edilecek.

FESTİVALE DAVET

“Gecelerin Ötesi” filmi ile sinema hayatına adım atan, yüze yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan, birçok festivalde ödüller kazanan Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Suna Selen, sinemaseverleri Bozok Film Festivali’ne davet ediyor.

ATADENİZ’E ONUR ÖDÜLÜ!

Yüzden fazla filmin yönetmenliğini, onlarca televizyon dizisi ve sinema filminin senaristliğini yapan, Yılmaz Güney gibi önemli isimlerle Türk Sinemasına katkı sağlayan; avantür sinemasının duayeni ve Yeşilçam’ın doksan yıllık çınarı; Türk Sinema Film Yönetmeni, Kurgucu, Senarist ve Yapımcı; Yılmaz Atadeniz, Bozok Film Festivali’ne katılacak. Festival kapsamında “Onur Ödülü” takdim edilecek olan Atadeniz, ayrıca festival haftasında “Ustalık Sınıfı” atölyesi ile kısa ve belgesel film yapımcılarına, mesleğin önemli noktaları ve film üretiminin olmazsa olmazları hakkında bilgi verecek.

FESTİVALİN JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV, Sinema Bölüm Başkanı olarak görev yapan; Sinema, Medya Pedagojisi ve Kültürlerarası İletişim alanlarında akademik çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, festivalin Ana Jürisinde!

Akademik çalışmalarına ek olarak Altın Portakal Film Festivali, TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığının pek çok projesinde jüri üyesi olarak yer alan İlbuğa, festival tarihlerinde deneyimlerini “Türkiye’de Film Üretimi ve Film Festivalleri” başlığı altında film üreticisi ve sektör çalışanları ile paylaşacak!

ANA JÜRİDE ÇAĞRI VİLA LOSTUVALİ!

Asi, Yersiz Yurtsuz, Yaprak Dökümü, Zeynep’in Sekiz Günü, Babam Büfe gibi birçok televizyon dizisi ve sinema filminde Yardımcı Yönetmenlik; Suskunlar, Poyraz Karayel ve Masumlar Apartmanı gibi Türkiye’nin izlenme rekorları kıran televizyon dizilerinde yönetmenlik görevini üstlenen 42, 43 ve 47. Altın Kelebek Ödüllerinde “En İyi Yönetmen Ödülü” sahibi Çağrı Vila Lostuvali Bozok Film Festivali jüri üyesi olarak görev alacak.

ONUR KONUĞU ALTAN ERKEKLİ!

Eğitim yılları sırasında "Kopermikli Yüzbaşı" isimli tiyatro oyunu ile ekranlara merhaba diyen, “Vizontele”, “Yalan Dünya” gibi film ve dizilerde canlandırdığı karakterlerle önemli başarılara imza atarak izleyicilerin saygısını kazanan; Türk tiyatro, sinema, televizyon oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Erkekli’ye Bozok Film Festivali’nde ‘Onur Ödülü’ takdim edilecek. Erkekli, festival haftasında “Sahne ve Ekran Oyunculuğu” konulu söyleşide sinemaseverler ile buluşacak!

ÖDÜL AVRUPA’DA EĞİTİM

Anadolu’dan Masallar ve Hikâyeler ile Yozgat’ın tarihi ve kültürel değerlerini anlatan kısa film ve belgesellerin yarışacağı Bozok Film Festivali’nde 46 bin lira nakit para ödülüne ek olarak, birincilik ödülü kazanan her kategoriden üç kişi toplamda ise 15 kişi Avrupa’da eğitim görme fırsatı elde edecek.

Ödül almaya hak kazanan yarışmacıların seyahat ve konaklama masraflarının tamamı Bozok Film Festivali tarafından karşılanacak. Bu kapsamda her kategoride birinci olan yönetmen ve film ekibinin dâhil olacağı Avrupa ülkeleri de kesinleşti: İspanya, Yunanistan, Portekiz, Slovakya, Çekya, Litvanya, Romanya, Fransa, Polonya, İtalya, Bulgaristan ve Danimarka!

MAJİDİ YOZGAT’TA

Dünyaca ünlü İran sinemasının usta yönetmeni Majid Majidi, Bozok Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

1985 yılında Mohsen Makhmalbaf’ın “Boykot” adlı filmi ile İran Sinemasına adım atan, dünyaca ünlü yapımlarıyla sinemada ses getiren Majidi’nin; Oscar’a ilk aday olan 1997 yılında yönetmenlik koltuğunda oturduğu “Cennet’in Çocukları” adlı filmi 71. Akademi Ödülleri En İyi Yabancı Film dalında aday gösterildi.

1977’de kurulan ve Kanada’nın en eski Uluslararası Film Festivallerinden biri olarak kabul edilen Montreal Film Festivali’nde jüri başkanlığı yaptı. 2008 yılında başyapıtı olarak “Serçelerin Şarkısı” filmi Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Gümüş Ayı ödülünü aldı. 2015 yılında senarist ve yönetmenliğini yaptığı “Hazreti Muhammed Allah’ın Elçisi” İran sinemasının en yüksek bütçeli yapım olan filmi dünya genelinde büyük ses getirdi. 2020 yılında yönetmenliğini yaptığı “Güneş’in Çocukları” adlı filmi ile de Venedik Film Festivali Marcello Mastroianni ödülünü ve Fecr Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo ödülüne layık görüldü.

MAJİDİ’DEN SİNEMASEVERLERE EĞİTİM!

Yeşilçam’ın Efsaneleri, Türk televizyon sinemasının başarılı yönetmeni ve oyuncuları ile bir araya gelecek olan Majidi; festival haftasında sinemaseverlerle birlikte söyleyişi gerçekleştirecek ve Sinema alanına ilgi duyan festival kapsamında seçilecek şanslı gençlere “Ustalık Atölyesi” kapsamında eğitim verecek; film yönetmenliği noktasında deneyimlerini gençlerle paylaşacak.

»Muhammed Üstüntaş