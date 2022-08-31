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Yeşil fasulye ekildi

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Zümrüt42 çeşidi oturak tipi yeşil fasulyenin deneme ekimi yapıldı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Yeşil fasulye ekildi

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, “Ülkemizde yerli olarak geliştirilen Zümrüt42 çeşidi oturak tipi yeşil fasulye çeşidinin deneme ekimini yaptık. Yanına yörede ekilen diğer çeşitleri ektik. Zümrüt42 çeşidi kısa sürede yetişmesi ve hasada gelmesi ve uzun bir hasat periyodu ile göz dolduruyor. Meyvesinin nazik ve kılçıksız oluşu ve kolay pişmesi ile tüketicilere memnuniyet sağlıyor. 24 Temmuz’da başlayan hasadımız azalsa da halen devam ediyor. 
Şu ana kadar alınan ürünün dekara verimi 1300 Kg'dır.” denildi. »Haber Merkezi 

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Yeşil Fasulye Ekildi
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