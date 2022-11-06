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Yeşil çay uyarısı

Acıbadem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, yeşil çayın, karaciğeri korumaya yardımcı olduğunu ve diyabeti azalttığını belirterek kullanılan miktar konusunda uyarıda bulundu.

06 Kasım 2022 Pazar 02:14
Yeşil çay uyarısı

Diyetisyen Erden, yeşil çayın fazlasının zararlı olabileceğini, diyetisyenin tavsiye ettiği miktarın aşılmaması gerektiğini dile getirdi.
Erden, adını çokça duyduğumuz yeşil çayın sağlığa etkileri hakkında birçok kişinin tam anlamıyla bilgi sahibi olmadığına dikkat çekerek özellikle içerisinde barındırdığı antioksidanların vücudumuzdaki yararlı etkilerini anlattı. Diyetisyen Erden, yeşil çayın kateşinler ve kateşin türevlerini kapsayan flavonoidler bakımından zengin olduğunu belirterek “Kateşin, çay ve bazı meyve-sebzelerde bulunan antioksidan etkili flavonoid grubudur. Yeşil çayın bileşiminde kateşinin birçok formu bulunmaktadır. EGCG yani Epigallokateşingallat, kateşinler içinde en fazla antioksidan özelliğe sahip olan bileşiktir” dedi. Yine klinik araştırmaların, yeşil çayın karaciğer dostu çaylardan birisi olduğunu gösterdiğinden bahseden Diyetisyen Erden “Çalışmalara göre yeşil çay, glukozamine bağlı karaciğer hasarını baskılayarak karaciğer koruyucu etki gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta günlük tüketiminin ne kadar olduğudur. Faydası kadar aşırı tüketimde zararlara yol açabilecek yeşil çay, diyetisyenler tarafından önerilen miktarda kullanılmalıdır” diye konuştu. »İHA

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Yeşil çay Uyarısı
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