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Yerli tohumlar tanıtılıyor

Yozgat’ta yerli mercimek tohumluklarını çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yerli tohumlarla mercimek çeşit demonstrasyon ekimi Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli beldesinde yapıldı. 

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Yerli tohumlar tanıtılıyor

Demonstrasyon ekimi, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin kontrolünde yapıldı. Yapılan demonstrasyonla ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya; “Son yıllarda yaşanan gelişmeler göstermiştir ki insan beslenmesinde kullanılan ürünler ekiliş ve üretimini artırmak hayati öneme haizdir. İnsan gıdasının en temel besin kaynaklarından olan baklagillerini üretiminin artırılması ülkemiz için önem arz etmektedir. Ülkemizde yeşil mercimek üretiminde ilimiz 1. sıradadır. Bu üretimi daha da artırmak için çalışmalar yapmaktayız. Bakanlığımızın Araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan daha kaliteli ve verimli yerli çeşitlerimiz mevcuttur.  Bu çeşitlerden Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan kışlık yeşil mercimek çeşidi olan Yusufhan çeşidinin ekimi yapıldı. Bununla birlikte mercimekte üretim çeşitliliği ile ilgili çiftçiye alternatif çeşitlerin sunulması yeşil ile birlikte kırmızı mercimeğinde üretilebileceği göstermek amacıyla Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş kışlık kırmızı mercimek çeşidi Kafkas çeşidi ekildi.
İlimizde mercimek ekimi yazlık olarak ilkbaharda yapılmaktadır. Bu çeşitleri ekerek aynı zamanda kışlık olarak ekilen çeşitleri de çiftçilerimize göstermek ve tanıtmak istiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak amacımız öncelikle yerli tohumlar kullanılarak alternatif çeşitler ve ekim metotlarıyla üretim ve veriminin artırılmasıdır.  Yapılan bu deneme ekimi üretim sezonu boyunca il ve ilçe teknik personelimiz tarafından takibi yapılacak olup ilaçlama ve bakım çalışmalarının zamanında yapılması sağlanacak ve ürünün gelişim aşamaları gözlenecek ve sonuçlar duyurulacaktır.” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yerli Tohumlar Tanıtılıyor
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