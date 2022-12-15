“Yerli Malı Yurdun Malı”

Düzenlenen etkinlikte Mehmet Akif Ersoy İlkokulu İngilizce öğretmeni Şifa Nur Şeyma Koçak rehberliğinde tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler katkıda bulundu.

Programa Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Eğitimlerinin yanı sıra kendi kültürlerini de benimseyip içselleştirerek hayatına aktarması aynı zamanda bu değerli gelenekler ile zengin kültürümüzün gelecek kuşaklara da aktarılmasıdır.” dedi.

Öğrencilerin akademik başarının yanı sıra kendi kültürlerini de benimsemelerini gerektiğini belirten Yazıcı, “Okulumuz öğretmen ve öğrencileri bu yıl yerli malı haftasını ‘81 İl 7 Bölgeyiz, Biz Tek Yürek Türkiye’yiz’ sloganıyla farklı bir konseptte kutlamak için hazırlık yaptılar.

Yapılan bu güzel etkinliğimizde okulumuz, tarihimizi, kültürümüzü, lezzetlerimiz ile gelenek ve göreneklerimizi bize hatırlatan Bozkırımızın motiflerinin yer aldığı zengin bir içeriğe sahip güzel bir sergiyle yerli malı haftası programı hazırladı. Öğrencilerimiz okullarda eğitim alırken istediğimiz, akademik başarının yanı sıra kendi kültürlerini de benimseyip içselleştirerek hayatına aktarması aynı zamanda bu değerli gelenekler ile zengin kültürümüzün gelecek kuşaklara da aktarılmasıdır.

Bu aktarım ise bu tarz yapılan etkinliklerle mümkün olacaktır. Bu değerli ve diğer okullarımıza da örnek olacak etkinliğe emek veren, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim.’’ dedi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokul Müdürü Şeref Kayaalp ise “Mehmet Akif Ersoy İlkokulu olarak her yıl okullarımızda yerli malı etkinlikleri yapılmaktadır. Bu yıl bizde bu etkinliklerin değişik bir şekilde kutlanmasını düşünerek, ‘81 İl 7 Bölgeyiz, Biz Tek Yürek Bir Türkiye’yiz’ adı altında kutlamak istedik. Etkinliğimiz kapsamında Okulumuz İngilizce Öğretmeni Şifa Nur Şeyma Koçak rehberliğinde bütün okul öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katkılarıyla bu sergiyi düzenledik. Sergimiz iki gün boyunca ziyaretçilerimize açık olacaktır.” ifadelerini kullandı.

»Muhammed Üstüntaş