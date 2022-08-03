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“Yerköy’ü, Dünyaya tanıtacaklarına inanıyoruz”

Amasya’da düzenlenen 81 ilden 5 bin sporcunun katıldığı Taekwondo minikler Türkiye şampiyonasında, Türkiye birincisi ve ikincini olan sporcular, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı  makamında ziyaret etti.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
“Yerköy’ü, Dünyaya tanıtacaklarına inanıyoruz”

Başkan Yılmaz, Antrenör Ahmet Gün ve Taekwondo şampiyonasında dereceyle dönen öğrencilerin, Yerköy‘ ün adının sadece Türkiye’ de değil dünyada da duyurmaları gerektiğini söyledi.
Yerköy Belediyesi olarak sporcuların her zaman yanında olacaklarını ifade eden Yılmaz, şu ifadelerde bulundu:” Amasya’da düzenlenen 81 ilden 5 bin sporcunun katıldığı Taekwondo minikler Türkiye şampiyonasında dereceye giren minik erkeklerde Muhammed Bünyamin Önal 6 maçta Türkiye şampiyonu olurken, +57 kiloda minik bayanlarda Buğlem Doğan 6 maçta ikinci yine +57 kiloda minik bayanlarda Yasemin Ecrin Soldamlı 4 maçta beşinci olmuşlardır.  Minik yavrularımızın bu başarısı bizleri bir hayli mutlu etmiştir. İnanıyoruz ki, bu yavrularımız Türkiye birincilikleri yanı sıra, Avrupa ve Dünya Taekwondo şampiyonalarında da Yerköy ilçemizin adını duyuracaklar ve şanlı Türk Bayrağımızı dalgalanmasını ve İstiklal Marşımızın okunmasına vesile olacaklardır. Bu duygu ve düşünce ile başta Antrenör Ahmet Gün hocamıza ve öğrencilerine spor hayatlarında başarılar dilerim” dedi.
Antrenör Ahmet Gün ise 81 ilden 5 bin sporcunun katıldığı minikler Türkiye şampiyonasında şampiyonlukla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu başarı sporcularımızın ve onlara her şartta destek olan ailelerimizindir. Yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı uzun süren sabırla azimle özveri ile yapılan çalışmaların sonucudur öncelikli hedefimiz Türkiye şampiyonu olmaktı şimdiki hedefimiz Avrupa ve Dünya şampiyonasıdır” şeklinde konuştu.
Yılmaz, konuşması sonrası sporculara ve Antrenör Ahmet Gün’e çeşitli hediyeler takdim etti. 
»Haber Merkezi

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YerköyüDünyaya Tanıtacaklarına Inanıyoruz
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