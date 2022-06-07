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Yerinde tespit

Yozgat’ın Çandır ilçesinde, Kaymakam Tugay Cingirt ilçeye bağlı Kozan köyünde yapımı devam eden köy yollarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

07 Haziran 2022 Salı 00:29
Yerinde tespit

Kozan köyünde yol yapım çalışmasını yerinde inceleyerek köy muhtarlarından bilgiler alan Kaymakam Cingirt, vatandaşlarla sohbet etti. Cingirt, "Bütün amacımız vatandaşlarımıza daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaşatmak ve gereken imkanları sağlamaktır. Kaymakamlık olarak köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip incelemek, iş birliği içerisinde çözüm üretmek için köy ziyaretlerini sıklıkla sürdürmeye, vatandaşlarımız ile beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.
Ziyaret bitiminde vatandaşlar Kaymakam Cingirt’e ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek yardım ve destekleri için teşekkür ettiler. 
Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 07.06.2022 17:30
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