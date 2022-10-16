Yerinde inceledi



Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Karaca, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Hacı Bayram Karabulut ve İnceşehir Mahallerinde ki yol yapım çalışmalarını inceleyen Karaca, “İnşallah yağışlar başlamadan çalışmalarımızı tamamlayarak halkımız mağdur etmeyeceğiz. Yol yapım çalışmalarımız, ihtiyaca binaen daha önce sözünü verdiğimiz mahalle ve sokaklarımızda devam edecektir. En kısa sürede de çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.



