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Yerinde inceledi

Şefaatli ilçesinde, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, belediye tarafından yapılan yol ve kaldırım çalışmlarını yerinde inceledi. 

16 Ekim 2022 Pazar 02:22
Yerinde inceledi


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Karaca, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtti. 
Hacı Bayram Karabulut ve İnceşehir Mahallerinde ki yol yapım çalışmalarını inceleyen Karaca, “İnşallah yağışlar başlamadan çalışmalarımızı tamamlayarak halkımız mağdur etmeyeceğiz. Yol yapım çalışmalarımız, ihtiyaca binaen daha önce sözünü verdiğimiz mahalle ve sokaklarımızda devam edecektir. En kısa sürede de çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. 

 

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