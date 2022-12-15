Yerelden kalkınma modeli ile ihracatı en çok artan il Yozgat

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Yerelden kalkınma hamlesi” çağrısına destek veren hemşehrileri, birbiri ardına kurduğu tesisler ve yaptığı yatırımlarla Yozgat’ın makus kaderini değiştirme çabalarına katkı veriyor.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) doluluk oranı artarken, yeni kurulan Organize Sanayi Bölgeleri ile yatırım alanları çoğaldı. Tüm bu çalışmalar bir bir meyvelerini vermeye başladı.

Bu yılın 11 ayında 79 ilin ihracatı 1 milyon dolar sınırını aşarken, bu kentler arasında en yüksek artış yüzde 253,9 ile Yozgat'ta gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak - Kasım döneminde yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 11,02'lik artışla 206,46 milyar dolara ulaştı.

Ocak - Kasım döneminde ihracatı 1 milyon dolar ve üzerinde olan 79 kent arasında en yüksek artış yüzde 253,9 ile Yozgat'ta görüldü. Yozgat'ın ihracatı, 15,47 milyon dolardan 54,75 milyon dolara yükseldi.

Yozgat'ı, yüzde 125,1 ile Muş (4,39 milyon dolar), yüzde 93,6 ile Bingöl (7,73 milyon dolar), yüzde 74,3 ile Nevşehir (149,2 milyon dolar) ve yüzde 60,1 ile Şanlıurfa (230,1 milyon dolar) izledi.

Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Kars, Bayburt, Sivas, Diyarbakır, Muğla, Aksaray, Kilis, Tokat ve Kırşehir ise ihracatı yüzde 25'in üzerinde artan iller arasında yer aldı.

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