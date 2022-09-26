Yer ve tarih belli oldu

Yozgat merkez ve ilçelerinde 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında ve 2023 yılı yaz Kur'an kurslarında geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an kursu ve camilerde geçici Kur'an Kursu öğreticiliği alımı sınav yeri ve tarihi belli oldu. Yozgat merkez, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Şefaatli Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde 26 Eylül Pazartesi günü, Akdağmadeni, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde 27 Eylül Salı günü yapılacak. Sınav il ve ilçe müftülüklerinde gerçekleştirilecek.

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