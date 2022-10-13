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Yenilenerek hizmete açıldı

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından Dünya Ruh Sağlığı Gününde psikiyatri servisi yenilenerek hastaların takip ve tedavisi için hizmete açıldı.

13 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Yenilenerek hizmete açıldı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan şunları söyledi; “Hastanemiz 24 yataklı Psikiyatri servisiyle birlikte 4 psikiyatri uzmanımız ve deneyimli hemşirelerimizle tekrardan yeni düzenlemelerimizle birlikte psikiyatri hastalarımızı öncelikle hasta muayenelerimizden sonra bir hizmet sunmayı planlıyoruz.  Bütün psikiyatri hastalarımızın Dünya Ruh Sağlığı gününü kutluyorum. Psikiyatri hastalarımızın ve ailelerimizin her zaman yanındayız. Onlar içinde buradayız. Güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz.”
Her yıl 10 Ekim’de kutlanan Dünya Ruh sağlığı ile ilgili açıklama yapan Yozgat Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hekimimiz Uzman Dr. Damla Berivan Baskın Erdoğan konuyla ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan, “Dünya Ruh Sağlığı Günü 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim de kutlanmaktadır. Bugünün amacı ruh sağlığının önemine dikat çekmek, ruhsal hastalıklar ile ilgili farkındalığı ve bilgiyi attırmak, ruhsal hastalığı olanlara karşı damgalanmayı azaltmak toplum içinde işlevselliği arttırmaktadır.
Her yıl farklı bir temayla kutlanmaktadır. Bu senenin teması ‘Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirelim’ olarak belirlenmiştir. Pandemi, ekonomik kriz, savaş, göç gibi küresel sorunların yaşandığı son yıllarda toplumsal iyilik halimiz ve ruh sağlığını bozmuştur. Bu nedenle Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu küresel farkındalık çalışması başlatmıştır. Böylelikle akıl sağlığı ve refahın herkes için küresel bir öncelik haline getirilmesi amaçlanmıştır. Ruh sağlığı ve refahın daha iyi bir hale gelmesini sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. 
»Haber Merkezi 

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Yenilenerek Hizmete Açıldı
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