Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.260,15
ALTIN
965,86
DOLAR
18,47
STERLİN
19,89
EURO
17,82

Yenileme çalışması sürüyor

Şehrin alt yapısında yenileme çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi, 204 kilometre su şebekesinin yanında 60 kilometre de kanalizasyon şebekesi çalışması gerçekleştirecek.

27 Eylül 2022 Salı 02:11
Yenileme çalışması sürüyor

Yozgat Belediyesi, ihale sürecinin tamamlanması ve inşaat projesinin müteahhit firmaya teslim edilmesiyle içme suyu ve kanalizasyon şebekesi çalışmalarına başladı. Yozgat Belediyesi’nin asrın projesi olarak nitelendirdiği ve 16 milyon avro değerindeki projede içme suyu isale ve terfi hattı çalışmaları, 10 Eylül Cumartesi günü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katılımıyla start aldı.
Şehrin altyapısında özellikle su şebekesinde büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, altyapı yenileme çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Köse, “Yozgat’ta 40-50 yıl önce yapılmış pek çoğu asbestli borulardan oluşan bir altyapımız vardı. Suda kayıp kaçak oranımızla Türkiye'de ilk sıralardayız. Şehrimize verdiğimiz suyun üçte ikisi neredeyse kayboluyordu. Dolayısıyla biz de Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla bir proje hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da destek oldu. Şu anda 8 mahallemizde çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor.” dedi.
Altyapı çalışmalarıyla birlikte üstyapıyı da yenileyeceklerini anlatan Köse, “Şehrimizde 204 kilometre su şebekesinin yanında 60 kilometre de kanalizasyon şebekesini yenileyeceğiz. Altyapıyla birlikte üstyapıyı da yapıyoruz. Yeniden asfalt serimi, kaldırımların yenilenmesi, ışıklandırma, yol çalışmaları, boyama çalışması gerçekleştiriyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir ve daha şık bir hale getireceğiz.” şeklinde konuştu. »İHA

Son Güncelleme: 26.09.2022 17:59
Anahtar Kelimeler:
Yenileme çalışması Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler otogarda karşılandı
Öğrenciler otogarda karşılandı
Uyuşturucuya geçit yok
Uyuşturucuya geçit yok
131 adet arttı
131 adet arttı
4 şüpheli tutuklandı
4 şüpheli tutuklandı
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
'HUZUR EVLERİNE İHTİYAÇ VAR'
'HUZUR EVLERİNE İHTİYAÇ VAR'
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim