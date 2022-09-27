Yenileme çalışması sürüyor

Yozgat Belediyesi, ihale sürecinin tamamlanması ve inşaat projesinin müteahhit firmaya teslim edilmesiyle içme suyu ve kanalizasyon şebekesi çalışmalarına başladı. Yozgat Belediyesi’nin asrın projesi olarak nitelendirdiği ve 16 milyon avro değerindeki projede içme suyu isale ve terfi hattı çalışmaları, 10 Eylül Cumartesi günü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katılımıyla start aldı.

Şehrin altyapısında özellikle su şebekesinde büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, altyapı yenileme çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Köse, “Yozgat’ta 40-50 yıl önce yapılmış pek çoğu asbestli borulardan oluşan bir altyapımız vardı. Suda kayıp kaçak oranımızla Türkiye'de ilk sıralardayız. Şehrimize verdiğimiz suyun üçte ikisi neredeyse kayboluyordu. Dolayısıyla biz de Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla bir proje hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da destek oldu. Şu anda 8 mahallemizde çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor.” dedi.

Altyapı çalışmalarıyla birlikte üstyapıyı da yenileyeceklerini anlatan Köse, “Şehrimizde 204 kilometre su şebekesinin yanında 60 kilometre de kanalizasyon şebekesini yenileyeceğiz. Altyapıyla birlikte üstyapıyı da yapıyoruz. Yeniden asfalt serimi, kaldırımların yenilenmesi, ışıklandırma, yol çalışmaları, boyama çalışması gerçekleştiriyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir ve daha şık bir hale getireceğiz.” şeklinde konuştu. »İHA