Yeniden Refah’tan ziyaret

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan ve Merkez İlçe Başkanı Salih Suntay, gazetemizi ziyaret ederek Genel Koordinatörümüz Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan’a yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vererek sohbet ettiler.

İleri Gazetesi Ailesi olarak ziyaretlerinden dolayı Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan ve Merkez İlçe Başkanı Salih Suntay’a teşekkür ederiz. »Muhammed Üstüntaş

