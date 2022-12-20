YENİDEN HAYAT BULACAK

Basın mensupları ile Ebruli Yozgat Yöresel Mekânında düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen Kooperatif Başkanı Ebru Örmüş, Yozgat için büyük bir değer kazandıracağını ifade ettiği peynir işi ile alakalı marka tescili açıklamasında bulundu.

Yozgat’ta 1934 yılında yayımlanan kararname ile Reisicumhur Mustafa Kemal Atatürk’ün onayladığı Midiliçoğlu Çiftliği kuruldu. Daha sonra bazı nedenlerden ad değiştiren çiftlik ardından kapatıldı. Tarihin tozlu raflarına kaldırılan ve Yozgat adına yapılmış önemli işlerden biri olduğunu ifade eden Örmüş, konuyu araştırarak belgelerle gün yüzüne çıkarttıklarını söyledi.

Yozgat’a değer katmak istediklerini ve kadınların her konuda ne kadar güçlü olduğunu gösterdiklerini belirten Örmüş, yapmış oldukları bu işle unutulan Midiliçoğlu Çiftliği’ni tekrar hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Midiliçoğlu Çiftliği’nin Yozgat için yapılan çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Örmüş, Yerköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan köyle ilgili bilgiler aktardı. Örmüş şu açıklamada bulundu: “Yozgat iline 52 km, Yerköy ilçesine 12 km uzaklıktadır. Köyün hemen altından Kızılırmak’ın kolu olan Delice'ye bağlı Killiközü Çayı geçmekte ve çevresini yeşillendirmektedir. Ayrıca bu çay 2-3 çeşit balık türü barındırmaktadır.”

“EN CAZİP MESİRE YERİ”

Midiliçoğlu Çiftliği’nin tarihinden bahseden Örmüş, “Bilinen tarihi Midiliçoğlu Çiftliği adıyla başlar. Devlet tarafından işletilen bu çiftlik daha sonra 1950 yılında Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinden gelen göçmen vatandaşlarımıza iskân edilmiştir. Eski adıyla Midiliç olarak bilinen bu köye 1958 tarihinde Aydıngün Köyü adı verilmiştir.

Köy doğal güzelliklerinden ötürü Yerköy ilçesinin en cazip mesire yeridir. Ayrıca köyün doğal çim sahasının güzelliği nedeniyle il ve ilçenin futbol takımlarının antrenman yeridir. Köyün ünlü yemekleri kuru fasulye, mercimek, biber turşusu, pancar pekmezi, kabak tatlısı ayrıca hamur işleri yoğun bir şekilde yapılır. Kendine has fırınlarında yaptıkları günlük taze somun ekmeği ve peyniri çok meşhurdur ve ayrıca arabaşı meşhurdur. Bu köyde sünnet düğünleri ve cemiyetlerde geleneksel yağlı güreş ve at yarışları yapılmaktadır. Aydıngün köyü halkının okuma yazma oranı yüzde yüzdür. Köyün evlerinde suyu mevcuttur, kanalizasyon vardır. Köy tam bir emekli cennetidir. Emekli oranı çok yüksektir. Geleneklere ve göreneklere sahip çıkılmış ve yaşatılmıştır. Bölgede örnek köy ilan edilmiştir.

Kurumu ise, Ankara'daki Gazi Orman, Silifke'deki Tekir, Yalova'daki Baltacı, Tarsus'taki Piloğlu ve Dörtyol'daki Karabasamak çiftliklerini işletmek üzere 1938 yılında kurulmuştur. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna daha sonra Yerköy'de Midiliçoğlu, Kırklareli'nde Türkgeldi, Dalaman ve Hatay Çiftlikleri, Rize Çay Fabrikası, Nevşehir Şarap Fabrikası ve Dörtyol Turunçgiller Bahçesi dâhil edilmiştir. Bu kuruluşlardan Türkgeldi, Dalaman, Hatay ve Turunçgiller İşletmeleri, DÜÇ Genel Müdürlüğüne intikal etmiş; Gazi Orman Çiftliği, 24 Mart 1950 tarih ve 5659 sayılı Kanun'la ‘Atatürk Orman Çiftliği’ adıyla yeni bir statüye kavuşturulmuş; diğerleri ise, tasfiye edilmiştir. Daha sonraki yıllarda 1967 yılında Milli Güvenlik gerekçesiyle 6/7567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Gökçeada DÜÇ ile Türk-Alman Örnek Tatbikat Çiftliği olarak 1957 yılında 20 yıl vadeli kurulmuş ve bu süre bitiminde DÜÇ statüsüne geçirilmiş Tahirova çiftliği, DÜÇ Genel Müdürlüğüne bağışlanmıştır.” dedi.

“TEKRAR HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ”

Midiliçoğlu Çiftliği ile ilgili belgeleri tarihin tozlu raflarından çıkardıklarını ve bu konuda araştırmalarının derinlemesine devam edeceğinden de bahseden Örmüş, ayrıca Midiliçoğlu Çiftliği’ni yaşatmak istediklerini bu doğrultuda Midiliçoğlu Çiftliği adı altında üretim tesisi kurduklarını belirtti. Öncelikle bu işletmenin köye fayda sağlayacağını, Midiliç peynirlerini buradan temin ettikleri süt ile yapacaklarını söyleyen Örmüş, ilerleyen zamanlarda burayı geliştirerek Yozgat için yapılan bu önemli yapıyı tekrar hayata geçirmek istediklerini vurguladı. Sema Nur Koçaker