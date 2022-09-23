Yeni yollar ekleniyor

Belediye ekiplerince, Hacı Bayram Karabulut Mahallesi; Yunus Emre Caddesi ve Çapanoğlu Caddesinde yeni yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Devam eden yol çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “İlk kez yapılan yollarımıza yenilerini ekledik ve eklemeye devam ediyoruz. Bugün de ilçemiz Hacı Bayram Karabulut Mahallesi; Yunus Emre Caddesi ve Çapanoğlu Caddesinde yeni yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve duası bize yeter, gerisi teferruat… Yollarımız ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi. »Haber Merkezi