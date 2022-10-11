Yeni yerine taşınıyor

Ziyaretleri kapsamında yeni yerine taşınan Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürleri Ahmet Karakaş ve Agah Ayhan eşlik etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Yoldaş, öğrenciler için en uygun ve verimli çalışma ortamlarının oluşturulması için okul idarecileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Gayretlerinden dolayı okul idarecilerine, öğretmenlere ve yardımcı personellere teşekkür eden Yoldaş, ziyareti sonlandırdı. »Haber Merkezi