Yeni sezonda başarılar

15 Eylül Cumartesi günü 1.Amatör Küme A Grubu takımlarından Bişek Spor ile Saray Sporun saat 12.00’da Bozok dış sahada oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Başlayacak olan yeni sezanda tüm takımlara başarılar dileyen Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, “2022-2023 futbol sezonu Amatör Lig müsabakalarının başlayacak olması nedeniyle ASKF Başkan ve yöneticilerimize, futbol kulüplerimizin yönetici, sporcu ve antrenörleri ile hakem, gözlemci ve müsabakalarda görev alacak, güvenlik güçlerimize, sağlık tedbirleri kontrolörlerine, saha komiserlerimize ve diğer görevlilerimize yeni sezonun centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni eder, hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.

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